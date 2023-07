Espaço Cultural Renato Russo recebe concerto da Academia Claude Brendel

Conhecido por reger orquestras no mundo todo, o maestro francês Claude Brendel vem com frequência ao Brasil para desenvolver o projeto da academia que leva seu nome

O Espaço Cultural Renato Russo recebe, no dia 13 de julho, às 20h, concerto da Academia Claude Brendel, que coroa o fim de dez dias de ensino musical nas áreas de regência e prática orquestral com jovens músicos de Brasília.



Conhecido por reger orquestras no mundo todo, o maestro francês Claude Brendel vem com frequência ao Brasil para desenvolver o projeto da academia que leva seu nome, no qual dá aulas de regência orquestral e prática de orquestra a jovens estudantes de música. A iniciativa também oferece bolsas de estudos para um dos maiores conservatórios da França, o Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.



No concerto de encerramento, o público vai poder conferir de perto o resultado de atividades intensas de preparação musical, nas quais o maestro capacita os jovens para o que há de mais desafiador no mercado da música erudita. Regidos sob a batuta de Brendel, a orquestra apresenta programa que traz músicas do repertório internacional e brasileiro, com um nível altíssimo de preparação.

Concerto de Encerramento Academia Claude Brendel

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A)

Data:13 de julho, às 20h

Entrada gratuita