Chicoteatro encerra Mistura Geral Artes Cênicas

O teatro brasileiro sempre esteve acompanhado de grandes compositores para criar suas trilhas sonoras, e isso desde o Teatro de Revista, ainda no século XIX. Mas quando pensamos na história do teatro musical brasileiro contemporâneo, ninguém tem uma produção musical mais significativa que Chico Buarque.

Nessa homenagem a Chico Buarque e sua obra composta para os palcos, o ator e cantor Claudio Lins traz um minucioso trabalho de pesquisa para montar um dos repertórios mais ricos do nosso cancioneiro, em canções inesquecíveis compostas especialmente para peças musicais ou balés, onde cada música carrega sua própria história e histórias de seu tempo e de seus intérpretes.

No palco, além de cantar, Claudio imprime toda a sua vivência de ator de teatro, cinema e televisão para, sutilmente, encarnar personagens masculinos e femininos sem nenhum pudor. E ao cantar “Viver de amor”, da Ópera do Malandro, aproveita para homenagear sua mãe Lucinha Lins, que encarnou a personagem Vitória Régia numa grande montagem em 2003.

Claudio Lins. Foto de Bárbara Furtado.

A programação do festival também se despede com a presença da brasiliense Cia. Os Buritis. No divertido musical Cantos de Encontro o grupo entretém o público infantojuvenil com um espetáculo que aborda a imaginação, o hábito de contar e ouvir histórias e o prazer de cantar e de dançar.

Chicoteatro, com Claudio Lins

Sábado (25/5) e domingo (26/5), às 20h, no Teatro dos Bancários (EQS 314/315, Bloco A, Asa Sul). Ingressos: R$ 30 (meia). Meia entrada com doação de 1 kg de alimento mais os casos previsto em Lei.

Classificação Indicativa: 12 anos.