A Trinca do Tempo no Teatro Paulo Autran

O brasiliense Grupo Ímpeto leva a irreverência do teatro de trupe ao palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc de Taguatinga Norte, neste fim de semana, com a a apresentação do divertido e inspirador

espetáculo A Trinca do Tempo. Livre adaptação da obra “A máquina”, de Adriana Falcão, a peça conta a história de Karina, uma jovem que, movida pelo desejo de mudar o curso de sua história, aventura-se no mundo e percebe que não precisa se contentar com o pouco que a sua pequena cidade natal tem a oferecer.



Narrada por uma trupe cheia de alegria, essa epopeia sertaneja brinca com o tempo e uma humaníssima trindade, unindo cabeça, coração e coragem para revelar a força imperiosa que

habita uma mulher. Ambientada no Nordeste do país, a peça agrega recursos cênicos, música e

dança para narrar a trajetória da protagonista. Misturando comédia, drama e romance, A trinca do tempo mostra como o desejo de mudança pode impactar a vida de quem sonha.

O espetáculo do Grupo Ímpeto de Teatro foi montado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por meio do Complexo Cultural de Samambaia, e será apresentado com o apoio do SESC DF, por meio do edital SESC + Cultura.

A TRINCA DO TEMPO

Sábado (25/5), às 20h, e domingo (26/5), às 18h, no Teatro Paulo Autran – Sesc Taguatinga Norte. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Classificação indicativa: 10 anos. Meia-entrada garantida para os casos previstos por lei ou mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.