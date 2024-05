3ª edição do Arranha-Céu – Festival de Circo Atual

Com a proposta de questionar “o lugar do circo”, o Arranha-Céu Festival de Circo Atual traz uma programação variada ao público de todas as idades. Desde de 21 de maio, espetáculos, oficinas, residência artística e o já tradicional Cine Circo ocupam territórios icônicos de Brasília como o Espaço Cultural Renato Russo, o Eixo Cultural Ibero-americano e o Parque Ana Lídia. Nesta 3ª edição, o projeto, idealizado pelo coletivo brasiliense Instrumento de Ver, expande as fronteiras do nosso quadradinho e promove, em ambiente virtual, colóquios que discutem os diversos espaços que o circo pode ocupar, tanto física quanto simbolicamente.

O Arranha-Céu é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e gerido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC – DF). Os ingressos dos espetáculos, inscrições para as oficinas, colóquios e programação completa estão disponíveis no Sympla.

Programação de Circo Atual

Entre os destaques do Festival, espetáculos que são sucesso de público no Brasil e mundo afora prometem impressionar e encantar os candangos: Cabaré da Nêga, com a palhaçaria do Circo Travessia (26/5), A Rama da Macaxeira, com a Júlia Maia (2/6), Nos Fardeaux, de Philippe Ribeiro (1º e 2/6) e as últimas apresentações de 23 Fragmentos desses últimos dias, do coletivo Instrumento de Ver (1º e 2/6).

Nos Fardeaux. Foto de Ian Grandjean.

Olhos: corações que sentem – espetáculo para pessoas cegas

Por meio da Residência Artística desta edição, o Festival demonstra como a promoção da acessibilidade também pode fazer parte do encantamento, da fruição da arte, além de cumprir um importante papel social. Com estreia neste sábado (25/5), sob direção de Vini Martins, com colaboração de Julia Henning, dez artistas de diferentes áreas, selecionados por meio de convocatória, se juntam para criar um espetáculo especialmente para pessoas cegas. Descrever as histórias que os corpos contam, usando os procedimentos criativos do circo é o ponto de partida para Olhos: corações que sentem, resultado da Residência.



Fotografia

Nos dias 1º e 2 de junho, a partir das 18h, no Hall do Teatro Plínio Marcos, a exposição “O circo nas fotografias” enaltece o universo circense a partir do olhar de diversos fotógrafos.

Arranha-Céu – Festival de Circo Atual

Até 2 de junho. Locais: Espaço Cultural Renato Russo, Eixo Cultural Ibero-Americano, Parque Ana Lídia e online. Ingressos: clique aqui. Confira a programação completa.