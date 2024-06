Seis dicas para assistir no streaming neste fim de semana

A temperatura deste final de semana vai baixar, então nada melhor do que pegar o cobertor e se aconchegar com um bom serviço de streaming. Uma das séries mais aclamadas pelo público e crítica especializada retorna para o seu segundo ano. “A Casa do Dragão” chega com tudo neste domingo (16), no catálogo do Max. Já um dos maiores estrondos dos últimos anos, “The Boys” retorna com sua quarta temporada e promete abalar as estruturas nas próximas semanas. A programação também conta com a última parte da terceira temporada de “Bridgerton”, na Netflix. Confira a lista completa abaixo.

A Casa do Dragão

Após dois anos de espera, a série “A Casa do Dragão” estreia sua segunda temporada, que começa neste domingo (16) e promete ainda mais sangue, dramas familiares, fogo e luta pelo poder.

Já dá para deduzir que os atuais episódios serão cruciais para as protagonistas Rhaenyra (Emma d’Arcy) e Alicent (Olivia Cooke), que não pouparão vidas para atingirem seus objetivos. Em um dos trechos divulgados nas redes sociais, é possível deduzir que ambas terão um papel essencial na temporada, assim como os dragões. A série está disponível no catálogo do Max.

The Boys

Os três primeiros episódios da 4ª temporada de “The Boys” já estão disponíveis. Os demais serão lançados semanalmente às sextas-feiras.

Na nova temporada, Victoria Neuman está mais perto do que nunca do Salão Oval e sob o domínio do Capitão Pátria. Billy Bruto, com apenas alguns meses restantes de vida, perdeu o filho de Becca e seu emprego como líder de The Boys. O resto da equipe está farto de suas mentiras. Vale ressaltar que a série já foi confirmada para sua quinta e última temporada. A série está disponível no catálogo do Prime Video.

Bridgerton

Quase um mês após a estreia da primeira parte da terceira temporada de Bridgerton, os episódios finais da história de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) já estão disponíveis.

Um dos pontos chaves para esse final será o momento esperado no qual Penelope revela sua verdadeira identidade da misteriosa figura e explica porque a usa para agir de forma tão contrastante com seus próprios sentimentos. A série está disponível no catálogo da Netflix.

Hannah Einbinder: Everything Must Go

Hannah Einbinder, estrela da série de comédia “Hacks”, estreia seu primeiro especial de humor. O espectador será pego de surpresa com piadas inteligentes, hilárias, atuais e deliciosamente bizarras. O especial está disponível no catálogo do Max.

Diálogos com Ruth de Souza

O documentário dirigido por Juliana Vicente, “Diálogos com Ruth de Souza”, não é apenas um registro, mas uma experiência nas últimas décadas da vida da lendária atriz brasileira, com conversas íntimas e preciosas memórias compartilhadas entre Ruth e Juliana, duas mulheres que representam diferentes gerações de talento e resiliência na arte. O documentário está disponível no catálogo da Netflix.

Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão

A produção de Asif Kapadia, vencedor do Oscar de Melhor Documentário por “Amy” em 2016, é talvez o mais aclamado documentário sobre Senna e tem como foco sua rivalidade com Alain Prost e com dirigentes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A obra venceu o Bafta nas categorias de Melhor Documentário e Melhor Edição. O documentário está disponível no catálogo do Telecine.