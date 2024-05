Espetáculo resgata histórias de mulheres idosas das regiões mais antigas do DF

O espetáculo-instalação Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá propõe uma jornada pela poética de objetos, utilizando-os como dispositivos para rememorar o tempo e resgatar histórias esquecidas de mulheres que chegaram a Brasília no início de sua construção. Realizado pelo Coletivo Entrevazios, a montagem percorre sete cidades com 10 apresentações gratuitas em praças públicas, sempre às 17h30. O programação começou nesta sexta (24/5) em Planaltina, com apresentação na Praça São Sebastião, em frente à Igreja São Sebastião, e prosseguirá até 9 de junho.

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, as apresentações gratuitas acontecem em praças públicas das localidades: Planaltina, Vila Planalto, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Brazlândia, Vila Telebrasília e Candangolândia. A iniciativa também inclui a realização de bate-papos após as apresentações, permitindo uma troca enriquecedora entre artistas e comunidade. Para incluir a comunidade como um todo, as apresentações na Vila Telebrasília e Candangolândia possuem audiodescrição e intérprete de LIBRAS.

“É uma experiência que convida o público a mergulhar em um universo onde o tempo se desdobra diante de nossos olhos, e os objetos assumem novos significados e narrativas. Nosso objetivo é promover a inclusão cultural e o acesso à arte, enquanto celebramos a riqueza da memória e a passagem do tempo”, comenta Maysa Carvalho, atriz e coordenadora geral do espetáculo.

Espetáculo Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá, Coletivo Entrevazios. Foto de Vanessa Aciolly Espetáculo Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá, Coletivo Entrevazios. Foto de Vanessa Aciolly

Com direção de Sandra Vargas, Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá narra as histórias de mulheres que deixaram suas cidades natais na esperança de construir uma vida melhor. Na nova capital federal, elas tiveram coragem de resistir e permanecer. Criado a partir de uma pesquisa do coletivo Entrevazios com mulheres que testemunharam a construção de Brasília, o espetáculo conduz o público por uma jornada através do tempo e das memórias evocadas por meio de objetos que guardam essas narrativas.

Bacias, lamparinas, ferros de brasa, máquinas de costura, tricô, pilões, panelas, roupinhas de bebê… no quintal, cada item se mostra como um convite à escuta do passado, formando juntos um acervo poético de objetos e memórias das mulheres que também construíram a história de Brasília, uma cidade inventada.

Espetáculo Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá, Coletivo Entrevazios. Foto de Vanessa Aciolly

“Esse espetáculo traz uma Brasília que poucos conhecem, traz a mãe ou a avó, que sabemos estar em tantas casas, lutando para existir. E por que usamos objetos? Porque eles nos fazem falar daquilo que parece não ter importância nesse mundo tão concreto. Trazemos a humanidade escondida num cotidiano que não está nos grandes museus nem nos livros de História, mas que está em nossas casas e parece ser o que faz mais sentido nas nossas vidas”, explica Sandra Vargas, premiada atriz e fundadora do Grupo Sobrevento, pioneiro em teatro de objetos no Brasil e uma referência na pesquisa de linguagem do teatro de animação dentro e fora do país.

Coletivo Entrevazios

Criado em 2014, o grupo vem propondo reflexões e diálogos contínuos sobre Brasília e suas poéticas, investigando as intersecções da cidade com os corpos que a atravessam. Os desdobramentos artísticos do Coletivo incluem trabalhos como: o Livro de Artista ENTREVAZIOS (2014); a intervenção urbana O Estrangeiro (2015); a exposição instalativa De Ver Cidade – Brasília numa caixa de brincar, (2019); a intervenção poética de teatro de animação Lourença (2021); o mini documentário Barraca de Memórias (2023); a exposição Percursos Inventados (2023) e o espetáculo-instalação Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá (2024).

Espetáculo Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá, Coletivo Entrevazios. Foto de Vanessa Aciolly

Confira a Programação Completa



– 25/05 – Paranoá – Praça Central;



– 26/05 – Vila Planalto – Praça da Igreja;



– 31/05 – Vila Telebrasília – Praça da Resistência (audiodescrição ao vivo);



– 01/06 – Vila Telebrasília – Praça da Resistência (intérpretes de LIBRAS);



– 02/06 – Candangolândia – Praça do Bosque (apresentação com audiodescrição ao vivo e intérpretes de LIBRAS);



– 03/06 – Candangolândia – Praça do Bosque;



– 07 e 08/06 – Brazlândia – Anfiteatro às margens do Lago Veredinha;



– 09/06 – Núcleo Bandeirante – Praça Padre Roque, em frente à Biblioteca Vó Philomena.

Espetáculo Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá

Ate 9 de junho, às 17h30. Acesso gratuito.