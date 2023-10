Ceilândia recebe peça infantil gratuita sobre vivência familiar

Sessões são apresentadas na segunda (23/outubro), no CEU das Artes

A Cia. Mapati apresenta o espetáculo teatral infantil “Avô Árvore Menino Pássaro” no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), em Ceilândia. As sessões são apresentadas às 14h e às 15h30 e têm entrada gratuita.

A obra tem criação e direção de Tereza Padilha e conta a história de uma família extremamente rígida, que tem a sua rotina transformada. A mudança ocorre com a chegada do avô paterno, que sofre da doença de Alzheimer. Nesta saga, é destacado o forte vínculo de amizade criado entre este avô e seu neto, numa relação cheia de poesia, magia e sonhos compartilhados entre a dupla.

O ponto de partida para a concepção do espetáculo se deu com a observação de que muitas pessoas perderam parentes queridos durante a pandemia e também das leituras de poemas do escritor Manoel de Barros pela diretora. “Consegui entrar no universo dos ‘quintais maiores do que o mundo’, que nada mais são do que a nossa imaginação e os nossos corações”, explica Tereza.

Foi em uma conversa com o autor Claussem que surgiu o roteiro da peça, elaborado a partir dos escritos do cuiabano Manoel de Barros. Por meio da ludicidade, a diretora quis transmitir a mensagem de que as partidas “fazem parte do curso da vida e que o importante é ter sabedoria em todas as ocasiões”, reflete a diretora.

SERVIÇO

Peça “Avô Árvore Menino Pássaro”

Dia 23 de outubro (segunda), às 14h e às 15h30

No Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes (QNM 28 – Área Especial, Lote B, Ceilândia)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 5 anos

Instagram: instagram.com/teatromapati

Informações: (61) 3347-3920 (WhatsApp)