Vem aí a 14ª edição do Encontro de Colecionadores em Brasília

Evento terá itens à venda, como cartões telefônicos e medalhas colecionáveis, além de uma programação de palestras e exposição

Os entusiastas do colecionismo na capital federal já podem marcar uma data especial no calendário. Nos dias 10 e 11 de novembro, a cidade recebe o 14º Encontro de Colecionadores em Brasília, uma oportunidade única de comprar e adquirir conhecimento sobre itens colecionáveis raros como cédulas, moedas, selos, cartões telefônicos, medalhas, entre outros artigos. A nova edição do evento, que é o maior encontro de colecionismo do Centro-Oeste, tem entrada gratuita e acontecerá no Windsor Plaza Brasília Hotel. Serão 51 expositores de vários estados do Brasil com peças à venda desde à época do império até à atualidade.

O evento é realizado pela Associação Filatélica e Numismática de Brasília (AFNB), com apoio da Sociedade Brasileira de Numismática, da Sociedade Goiana de Numismática, da Associação Amigos do Museu e dos Correios. A edição anterior, em 2022, recebeu cerca de 1,7 mil visitantes e, para esta, a expectativa é receber um público de mais de 2 mil pessoas, com possibilidade de visitas escolares, mediante agendamento. O evento também está engajado em 2023 com a ASFA, Associação Francisco de Assis, na Estrutural. Os organizadores sugerem aos visitantes a doação de 1 kg de alimento não perecível que será entregue à diversas famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pela instituição.

Para Gilberto Cavalini, organizador do evento e vice-presidente da AFNB, um dos destaques do Encontro de Colecionadores é a possibilidade de aprender mais sobre o universo da numismática, estudo das cédulas, moedas e medalhas, e da filatelia, o estudo dos selos postais. “O encontro é mais do que um espaço para expandir as coleções de itens raros, mas também uma oportunidade única de trocar experiências e conhecimento sobre colecionismo com quem entende do assunto e está imerso nesse universo há muitos anos. São colecionadores conhecidos em todo o país”, comenta.

O evento também deve incluir uma programação com palestras, mesas redondas e exposição, com detalhes e temas a serem divulgados posteriormente.

Serviço:

14º Encontro de Colecionadores em Brasília

Local: Windsor Plaza Brasília Hotel, Asa Sul, ao lado do Venâncio Shopping

Data: 10 e 11 de novembro, sexta-feira e sábado, das 9h às 18h

Mais informações: Gilberto Cavalini – (61) 99333-9413 / Marcos Antônio (61) 99961-3595

Entrada gratuita