Samambaia recebe o festival “Cultura para as Satélites”

Com line-up eclética, festa celebra a diversidade e o pertencimento cultural da população das RAs

Com o objetivo de proporcionar cultura de qualidade para os quatro cantos do Distrito Federal, vem aí o Cultura para as Satélites. Marcado para este sábado (21), em Samambaia (QN 431, Área Especial, Expansão da Samambaia Sul) o projeto cultural, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) celebra a diversidade musical brasileira e traz à tona talentos locais e nacionais em um ambiente democrático e inclusivo, com atrações artísticas que envolvem musicalidade, economia criativa e gastronomia de qualidade. Com entrada franca, a festa conta com acessibilidade e é livre a todos os públicos.

O Festival Cultura nas Satélites se destaca como um exemplo de descentralização do acesso a grandes eventos culturais, promover a riqueza da música local para as cidades satélites do Distrito Federal, celebrando talentos locais e nacionais. De acordo com a idealizadora do projeto Kelly Brasil, esta é uma oportunidade única de criar memórias e fortalecer a conexão entre as comunidades.

A partir das 14h a pedra fundamental do festival será lançada com uma cerimônia de louvor e agradecimento, com música gospel, proporcionando uma oportunidade reforçar os talentos do gênero na cena brasiliense. Às 15h, a cantora Rosângela Marx tomará o palco, enquanto Turma GO 62 (Goiânia) assumirão o microfone das 16h às 17h. O duo Emanuel e Mikael animará o público das 17h às 18h, e a dupla Roni e Ricardo continuará com a festa às 18h. A música nordestina do Forró Du Cerrado tomará conta do ambiente às 19h, seguida pela apresentação do pernambucano Jorge Recife às 21h. A banda Encosta N’eu assumirá o palco às 21h, e a noite continuará com a apresentação da onipresente Banda Imagem às 22h seguido da banda SPX – Só pra Xamegar, nos intervalos dos shows o produtor musical e Dj Dux irá apresentar remix de grandes sucessos.

Presença de renome em ações culturais que valorizam os artistas do DF, o apresentador e audiodescritor Cacá Silva revela que sua paixão pela cultura é evidente e reflete como a cultura é uma potente ferramenta de transformação social. “O Cultura nas Satélites é uma manifestação de amor pela população, com fomento à classe artística, cadeia produtiva da cultura e convido a todos se unirem nessa celebração”, arremata Cacá.

Além de celebrar a riqueza da música e da cultura brasileira, o Cultura nas Satélites também se destaca por ter um olhar cuidadoso em relação a questões significativas. O evento destaca a importância da diversidade cultural e a obrigação da acessibilidade. “Estamos comprometidos em promover não apenas a arte, mas também o diálogo e a reflexão sobre temas relevantes em nossa sociedade, tornando o nosso evento uma celebração ainda mais inclusiva”, celebra Cacá Silva.

Serviço: Festival Cultura para as Satélites

Dia: 21 de outubro, sábado, a partir das 14h

Local: QN 431, Área Especial, Expansão da Samambaia Sul.

Entrada: Franca

Classificação: Livre