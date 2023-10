Bares de Brasília recebem o ‘Biersliding’

Ao deslizarem suas canecas de cerveja sobre a mesa, competidores mostram força, habilidade e precisão. Confira datas

Depois de estrear com sucesso em São Paulo, chegou a hora do ‘Biersliding’ parar a capital federal. Para celebrar a cultura cervejeira, tão presente no dia a dia do brasileiro, Spaten – a cerveja que nasceu na Alemanha em 1397 -, criou a primeira competição de deslizamento de caneca no Brasil, o Biersliding. Presente em diversas festas cervejeiras pelo mundo, a prática vai agitar o público de Brasília na Torre de TV, no domingo (22/10), a partir das 11 horas. Um dia de diversão tanto para quem quiser testar suas habilidades, quanto para quem for assistir aos competidores deslizando suas canecas de cerveja pela mesa.

“Trouxemos o Biersliding para o todo o Brasil com o Circuito de Bares Spaten e agora desembarcamos em Brasília para oferecer um dia especial com muita diversão e celebração à nossa cultura cervejeira!”, comenta Joice Carvalho, Head de Marketing de Spaten.

No evento, o público poderá treinar o deslizamento de caneca e tentar a sorte na busca por prêmios. Outras atividades que também fazem parte do universo cervejeiro vão garantir o entretenimento de todos.

Caneca “deslizante”

O evento de Biersliding na Torre de TV em 22/10 é um dos pontos altos das comemorações cervejeiras de outubro, mês da Oktoberfest da qual Spaten participa desde a primeira edição, em 1810. O Biersliding é também uma das atrações do Circuito de Bares Spaten 2023 que acontece em bares de todo o país. Em Brasília, é possível ver a competição, e também participar, até o dia 28/10.

Veja datas:

19/10: Bar Responsa (CLS 202 Bl. A – Asa Sul)

A partir das 20h

20/10: Versão Brasileira (CLS 204 Bl. A – Asa Sul)

A partir das 17h

22/10: Torre de TV (Eixo Monumental Oeste)

A partir das 11h

28/10: Santa Fé (Condomínio San Diego – Jardim Botânico)

A partir das 12h30