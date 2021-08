‘Sentimentos se transformaram em amizade’, afirma Naiara Azevedo, ao anunciar fim do casamento:

“Não porque acabou o amor, mas porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade”, diz trecho.

Mais um relacionamento que não resiste à quarentena. Agora chegou a vez de a cantora Naiara Azevedo, 31, anunciar o fim de seu casamento com o empresário Rafael Cabral. Ambos ficaram juntos por nove anos. Pelas redes sociais, a artista publicou um texto no qual diz que o fim do romance aconteceu por conta de desencontros enquanto casal e que ambos viraram amigos. “Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito. E é em nome desse respeito um pelo outro que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação. Não porque acabou o amor, mas porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade”, diz trecho.

Segundo ela, apesar disso, o casamento deu certo e “não há arrependimentos”. “Só gratidão por tudo o que vivi ao seu lado, Rafael Cabral. Te desejo toda felicidade do mundo”, destacou. A artista concluiu:”Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas”, encerrou Naiara.

Mais famosos anunciaram o fim de seus romances. Um dos mais recentes foi Luísa Sonza, 23, e Vitão, 22. A cantora disse que o término se deu por causa dos ataques que eles sofriam na internet. Até ameaça de morte ambos já receberam.

Ex de Sonza, Whindersson Nunes, 26, também terminou com Maria Lina. Os dois estavam noivos desde março deste ano, e em maio o ex-casal perdeu João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas. “É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos”, começou o artista na publicação feita em seu Instagram. “Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser”, disse.

Titi Müller, 34, e o integrante da banda Scalene Tomás Bertoni, 27, também se separaram. O anúncio foi feito pela apresentadora em seu Instagram e em entrevista à revista TPM. Os dois se casaram em setembro de 2019, e são pais de Benjamin, 1, que nasceu em junho de 2020 após mais de 30 horas de trabalho de parto.

