“Vamp não sai de moda nunca!” declara Claudia Ohana em live para Andreia Ladislau e Vam Magazine

A atriz Claudia Ohana foi a convidada especial para a live da revista Vam Magazine juntamente com a Psicanalista Andreia Ladislau nesta quinta feira – 26 de agosto

Vamp está no roll de novelas globais que marcaram toda uma geração. A atmosfera tropical misturada ao estilo vampírico do folhetim deu muito certo! A novela foi escrita por Antonio Calmon, com direção do saudoso Jorge Fernando e era exibida no horário das 19:00hs. E o sucesso de Vamp, consequentemente, trouxe a Claudia Ohana, protagonista da trama, que viveu a personagem Natasha, o status de ser um dos grandes nomes da emissora Globo.

No bate-papo exibido no Instagram da Revista Vam Magazine e conduzido por Andreia Ladislau, Ohana declarou achar Vamp uma novela imortal e que nunca sai de moda. A atriz ainda contou ótimas histórias de bastidores, que possivelmente muitos dos seguidores e fãs da trama não sabiam.

As duas faixas “Sympathy For The Devil” e “Don’t Let The Sun Go Down On Me” não eram para serem gravadas por Claudia e sim por outra cantora. A atriz pediu para o diretor Jorge Fernando dar esta oportunidade a ela. Ele aceitou e disse a ela que não falaria nada a Daniel Filho. Tapes prontas e o Diretor geral ouviu as músicas na voz Claudia Ohana ou Natasha e aprovou. Outra história, foi quando a atriz tinha que gravar no caixão (os vampiros de Vamp dormiam em caixões), claustrofóbica, foi uma das maiores dificuldades, e em uma das gravações de cena ficou presa dentro dele devido a porta do caixão ser muito pesada. Desesperador mas com a solução: fizeram uma porta lateral no objeto para que ela pudesse sair em caso de algum desconforto.



Claudia ainda contou que se divertia muito com o uso da dentadura com presas afiadas que tinha usar para dar vida a vampira rockstar Natasha. Pois, o item atrapalhava um pouco a fala do texto e então a risada era geral.

Durante a live uma série de perguntas foram feitas à atriz que interpretou grandes papéis na tv como Isabela Ferreto em A Próxima Vítima e a jornalista Paula em Rainha da Sucata. Falou-se de vida, família, filhos e netos. Claudia ainda respondeu perguntas atuais sobre a militância por causas sociais entre seus colegas de trabalho, sobre se posicionar ou não. Ohana também confessou sua vontade em poder dirigir um longa-metragem e declarou sua paixão pelo cinema, por acha-lo a arte mais completa.

Claudia Ohana se mostrou muito simpática e acessível a todas as perguntas. Os fã da atriz e da trama global, que inclusive está disponível na Globoplay, podem conferir o bate-papo no Instagram da Vam Magazine.