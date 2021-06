Para Fátima, Faustão foi uma inspiração para ela ao decidir que deixaria a bancada do JN para apresentar seu próprio programa

Após a Globo anunciar a antecipação da saída de Fausto Silva, 71, da emissora, celebridades como Ivete Sangalo, 49, e Fátima Bernardes, 58, se pronunciaram e homenagearam o jornalista e apresentador do programa de sucesso Domingão do Faustão.

Em seu Instagram, a cantora baiana publicou fotos ao lado de Faustão, nesta segunda-feira (21). “Os domingos sempre foram a cara de um cara! Eu diria ‘o cara’. Fausto Silva, generoso, certeiro! Sempre nos acolheu com sua alegria e descontração e com um poder particular para comunicar”, escreveu. “Ir ao Domingão do Faustão era ter a assinatura do maior, impulsionando a carreira como uma catapulta. Ficamos amigos e a cada encontro o fortalecimento desse respeito. Fausto querido, obrigada por tudo! Sucesso na sua nova caminhada. Os nossos encontros são certos! Amo você”, concluiu a artista.

Fátima Bernardes falou do comunicador ao final do Encontro, também nesta segunda. Para ela, Faustão foi uma inspiração para ela ao decidir que deixaria a bancada do Jornal Nacional para apresentar seu próprio programa de auditório. “Queria mandar um beijo para o Faustão, dizer que ele teve uma participação muito importante na minha decisão de acreditar que um jornalista poderia comandar um programa de auditório. Queria mandar um beijo muito grande, todo meu carinho, meu amor e admiração para você, Fausto!”, disse.

Após 32 anos na Globo, a saída do apresentador foi oficializada na última quinta-feira (17). Fausto irá para a Bandeirantes, apresentar outro programa aos domingos. Com isso, o apresentador do BBB, Tiago Leifert, irá comandar o programa que passa agora a se chamar Super Dança dos Famosos, um dos quadros de maior sucesso do Domingão.

A confirmação de Luciano Huck como substituto oficial após o término do Domingão do Faustão foi feita pelo próprio apresentador a Pedro Bial na noite de terça (15). O que trouxe alívio aos bastidores da Globo em todos os setores –da alta direção ao baixo escalão, passando pelo departamento comercial, que cobrava da emissora a definição de uma atração para manter ou não suas ações aos domingos.

Admitindo que não será candidato à presidência da República em 2022, como se cogitou, Huck disse que quer criar um programa em que “o Brasil se enxergue nas tardes de domingo em 2022, ainda mais”, sem responder se ficará sediado no Rio ou em São Paulo. “Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima. Mas isso não quer dizer que eu esteja fora do debate público”, reforçou.

“A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Deixei superclaro o carinho e respeito que tenho pelo Faustão. Era um telespectador brincando aqui”, disse Leifert, no programa deste domingo (20), salientando que, por respeito ao público tinha a missão de dar continuidade ao reality de dança, que deve ter sua final exibida em agosto. “Deixando aqui um beijo ao Fausto vai começar o Super Dança dos Famosos”.

Os artistas que participaram da competição e também os jurados falaram do apresentador que permaneceu por tanto tempo a frente do Domingão do Faustão. “Agradeço ao Fausto pelo convite e é por ele que a gente está aqui”, disse Tiago Abravanel. Já Odilon Wagner, salientou que só aceitou participar da competição novamente atendendo a um pedido do apresentador.

“Eu o acompanho desde os tempos do Perdidos da Noite. A minha apresentação aqui, hoje, é dedicada ao Fausto que, por tantos anos, sempre nos trouxe tanta alegria”, disse o ator veterano. “Quero desejar ao meu amigo Fausto que ele tenha muita luz e alegria nos novos passos da caminhada dele”, afirmou Christiane Torloni, que conquistou uma vaga na semifinal da competição.

“Agradeço ao Faustão pela abertura que ele deu à dança em um quadro de grande importância como este”, lembrou Carlinhos de Jesus. Já Angélica destacou o fato de sempre ter sido bem recebida quando participou do dominical.

