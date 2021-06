Maria Nayra fala sobre o amor que todos querem sentir em novo single “Vem pra cá”

O lançamento vem acompanhado de um lyric video que estreia em 18 de junho

Peito acelerado, frio na barriga, riso à toa, cabeça nas nuvens… Essas são algumas sensações que revelam um coração apaixonado e marcam o início de todo relacionamento. É sobre essa atmosfera de amor que Maria Nayra canta em seu novo single “Vem pra cá”, que será lançado dia 18 de junho, em todas as plataformas digitais. A canção vem acompanhada de um romântico lyric video, perfeito para embalar momentos a dois e também despertar aquela nostalgia de começo de namoro.

Veja a entrevista completa:

Com referências MPB e uma pegada de reggae, “Vem pra cá” é uma canção composta por Maria Nayra em parceria com Victor Cupertino. Diferente dos singles mais reflexivos lançados anteriormente pela artista – são eles: Silêncio, Sua Viagem, Para pra pensar e Te Canto – que abordaram temas mais densos, como o processo de maturidade e fins de relacionamentos, a nova música traz um ar bem diferente, apresentando uma melodia mais alegre e dançante. “A mensagem principal é a leveza que uma paixão pode causar na gente, fala do amor de uma forma pura, é sobre o amor que todo mundo quer sentir”, diz a cantora, que conta também ter colocado muito da sua própria personalidade na música: “ela tem uma melodia alto astral e eu sou assim, tenho essa menina/adolescente dentro de mim que faz parte do meu jeito de ser”, conclui.

Letra – Vem pra cá:

Eu tô com saudade do teu corpo

Aqui bem junto ao meu

Do teu cheiro doce, aquele que me derreteu Tô com saudade do teu corpo

Aqui bem junto ao meu

Do frio na barriga do primeiro beijo que me deu

Eu não sei dizer

As coisas do meu coração

Mas pra que falar

Não importa a razão

Esse teu amor é quase um vício

Tá fácil de me entregar

Deixa esse medo bobo

E vem pra cá