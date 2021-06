Meghan Markle revela homenagem à princesa Diana em seu primeiro livro

Meghan Markle, 39, afirmou ter feito uma singela homenagem à princesa Diana (1961-1997) em “The Bench”, seu primeiro livro infantil recém-lançado

Meghan Markle, 39, afirmou ter feito uma singela homenagem à princesa Diana (1961-1997) em “The Bench”, seu primeiro livro infantil recém-lançado. Em entrevista ao programa americano americano Weekend Edition, ela disse que pediu ao ilustrador Christian Robinson para incluir ao longo da obra desenhos das flores preferidas da mãe do príncipe Harry: miosótis, conhecidas popularmente como não-me-esqueças.

“Existem todos esses tipos de ‘easter eggs’ dentro do livro. Há muito [a se descobrir] se as pessoas começarem a procurar”, afirmou a duquesa de Sussex, de acordo com a Hello Magazine.

“Acho que você pode encontrar pequenos momentos doces que colocamos lá, desde minha flor favorita e até mesmo a flor favorita da mãe do meu marido, a não-me-esqueças”, acrescentou ela. “Queríamos ter certeza de que elas fossem incluídas.”

Em sua primeira entrevista após o nascimento de Lilibet Diana, sua segunda filha com Harry que veio ao mundo no dia 4 de junho, Meghan Markle também contou que Archie, 2, o primogênito do casal gostou muito do livro “The Bench”. Ela já havia anunciado que dedicava a obra ao marido e ao menino.

“Ele adora o livro, o que é ótimo porque ele tem um apetite voraz por livros”, disse. “Constantemente, quando lemos para ele, ele diz: ‘de novo, de novo, de novo’. Agora, podemos dizer: ‘mamãe escreveu o livro para você’. É uma sensação incrível”, acrescentou.

“The Bench” mostra o relacionamento de um pai e um filho, a partir do olhar da mãe. Segundo Meghan, o livro é sobre uma história de amor. “Na verdade, trata-se de crescer com alguém e ter essa conexão profunda e essa confiança para que, seja nos momentos bons ou ruins, você saiba que teve essa pessoa.”

Harry e Meghan abdicaram dos compromissos da realeza no ano passado e trocaram o Reino Unido pelo Estado norte-americano da Califórnia, onde moram atualmente.

Folha Press