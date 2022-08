Renato perde a chance de ir para a semifinal do MasterChef

Renato, 35, o eliminado do MasterChef Brasil, tentou sete vezes entrar no reality, mas perdeu a chance de conquistar uma vaga na semifinal

SÃO PAULO, SP

Renato, 35, o eliminado desta semana do MasterChef Brasil, tentou sete vezes entrar no reality, mas perdeu a chance de conquistar uma vaga na semifinal em uma disputa com as participantes Lays e Fernanda.

Ele não se deu bem na prova do cacau, tradicional na competição. Renato se atrapalhou ao tentar fazer três pratos em uma hora e meia e entregou apenas uma das receitas.

“Chegar tão próximo da final aumenta muito a pressão. Senti a responsabilidade dos meus colegas achando que eu era um competidor forte, das pessoas de fora me mandando mensagem, virou uma bola de neve”, ele disse em entrevista ao site da Band. “Não consegui focar na prova, estava aéreo e desestabilizado”.

Para o futuro, os planos do cozinheiro amador são trabalhar como personal chef ou comandar um restaurante. “A cozinha sempre esteve no meu coração e vou seguir nesse caminho”, disse.

Renato nasceu e cresceu em Capitão Poço, no interior do Pará, e aprendeu a cozinhar observando a avó.

No episódio desta terça (23), os últimos quatro concorrentes prepararam um menu degustação de quatro fases inspirado na Copa do Mundo, usando ingredientes típicos brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os ingredientes, as receitas escolhidas tiveram uma entrada com caju, prato principal com cachaça, segundo prato com banana da terra e sobremesa com tucupi.

O ex-jogador Edmilson e as jogadoras Andressa Alves e Cristiane, além do chef Pablo Peralta, experimentaram os pratos.