Ludmilla lança música inédita com Marília Mendonça: “Minha eterna rainha”

A rainha sempre será lembrada e olha o tanto de trabalhos que ela já deixou para nós. A cantora Ludmilla lança hoje, 23, nas plataformas digitais a música ‘Insônia’, uma parceria com Marília Mendonça. Amanhã, 24, a cantora anunciou que saíra o vídeo da canção no YouTube.

“Finalmente tem o lançamento de #Numanice2 nas plataformas de áudio com Péricles e minha eterna rainha Marília Mendonça. No dia 24/08 às 12h libero todo material no YouTube. Tô muito ansiosa”, escreveu Ludmilla nas redes socais.

A canção já teve o lançamento adiado por causa do lançamento do projeto “Decretos Reais”, lançado no aniversário de Marília, pela família da artista, para não ocorrer “choque de lançamento”. Estamos ansiosos.