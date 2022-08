SBT cancela Casos de Família após 18 anos no ar

O programa, conhecido pelos barracos dos participantes, fica no ar até 7 de setembro e será substituído no horário por novelas

O SBT anunciou, nesta terça-feira (22), a suspensão das gravações do Casos de Família, após 18 anos no ar. O programa, conhecido pelos barracos dos participantes, fica no ar até 7 de setembro e será substituído no horário por novelas.

Em comunicado, a emissora informou que o programa “poderá voltar em 2023” com novas histórias. A apresentadora Christina Rocha, 65, que este ano investiu em uma harmonização facial, permanece contratada do SBT. A emissora não explicou o motivo da suspensão do programa.

A atração estreou na programação do SBT em 2004 comandado pela jornalista Regina Volpato. Em 2009, Christina assumiu a apresentação, mas ficou ficou cerca de oito meses afastada do programa, em 2020, após o início da pandemia de coronavírus. Ela voltou ao comando da atração no fim de outubro, com uma plateia física de 20 pessoas, além de retratos que preenchiam o auditório.

Nas redes sociais, internautas comentaram a suspensão do programa. “O Casos de Família não era um programa ruim, acontece que o SBT saturou demais o programa”, escreveu um internauta no Twitter. Outro usuário compartilhou um trecho de vídeo do programa que virou meme.

“Sou a única pessoa triste pelo fim de Casos de Família?”, perguntou uma usuária da rede social. “Quem me conhece sabe do amor que tenho pelo Casos de Família, bateu forte”, comentou um internauta, acrescentando emojis com carinhas de tristeza.

Outro internauta achou acertada a decisão do SBT de suspender o programa, mas criticou a decisão da emissora de colocar reprises de novelas no horário. “Cadê a criatividade, cadê os programas de entretenimento? Boas séries ou filmes na parte da tarde! Meu Deus triste fim da emissora!”