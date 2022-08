Casas de Brasília transmitem os jogos da Copa do Brasil

Hamburgueria O Concorrente e as unidades do Fora do Eixo apostam em promoções para receber os torcedores

A hamburgueria O Concorrente (409 Norte) e as casas do Fora do Eixo irão transmitir os dois jogos da Copa do Brasil nesta quarta-feira (24). Os confrontos são válidos pela ida das semifinais da competição.

O Concorrente vai oferecer seis televisões de 60 polegadas. A transmissão terá a narração do jogo. A hamburgueria traz ainda um happy hour de chopp, das 17h às 20h, por R$ 6,90.

Já entre as casas do Fora do Eixo, está o Lounge, no SIG, onde vai ter happy hour a noite toda com chopp Brahma a R$ 7,50 e drink Moscow Mule por R$ 17).

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Happy hour das 17h às 20h

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Funcionando a partir das 19h. Happy hour a noite toda