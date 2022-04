Patrícia Poeta descobre pedra nos rins e fica de fora de programa

Talitha Morete, que apresentava junto com ela, ainda aconselhou os telespectadores a beberem muita água para evitar transtornos como esse

A apresentadora Patrícia Poeta, 45, teve de se ausentar do comando do É de Casa (Globo) na manhã deste sábado (2) por causa de dores que surgiram após ela descobrir pedra nos rins.

Na atração, foi Ana Furtado quem explicou melhor a situação. “Infelizmente, gente, ela está com pedra nos rins, foi surpreendida. Ela está se cuidando e está bem”, explicou Ana.

Talitha Morete, que apresentava junto com ela, ainda aconselhou os telespectadores a beberem muita água para evitar transtornos como esse.

Mas essa não foi a primeira vez que Patrícia teve de ficar de fora da programação devido a problemas de saúde. Em setembro do ano passado, ela revelou por meio de suas redes sociais que teve de passar por uma cirurgia de emergência “e bem complicada nas amígdalas”.

“Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso, mas vou ficar bem”, escreveu ela ao postar uma foto no hospital. Ela não deu detalhes sobre o que provocou a necessidade do procedimento cirúrgico.

Poeta disse que estava internada desde a semana passada e agradeceu a preocupação do público que mandava mensagens. “Dormi muito nos últimos dias em função da anestesia geral e dos remédios que tenho tomado. Por isso não conseguia responder”, afirmou.

Dias depois, ao receber alta, em um longo desabafo nas redes sociais, ela comentou que continuaria sua recuperação em casa. “Agora, confesso que não tem como passar por um pesadelo desses, depois de vários dias internada, e não refletir sobre tudo que vivi nesse período”, afirmou.

A apresentadora do É de Casa (Globo) definiu a situação como um pesadelo. “Rosto? Ficou desfigurado”, contou. “De lá para baixo, era risco de vida na certa. Por isso, a cirurgia precisou ser urgente, no mesmo dia da internação.”