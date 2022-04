Pantanal: Maria Marruá fará parto sozinha em canoa e abandona criança

Juma ficará abandonada em uma canoa no rio e corre perigo

Vocês estão acompanhando a eletrizante e deliciosa ‘Pantanal’? Então vocês estão sabendo que Maria Marruá, Juliana Paes, está fazendo uma crise de sexo com seu marido, Gil, interpretado por Enrique Diaz, mas ela acaba não aguentando e parte pra cima.

Só que a história não é tão simples assim, os dois tem um diálogo que coloca os pingos nos i´s, porque depois de perder três filhos Maria se sente exausta e não quer mais filhos. Logo, ela faz uma promessa para Gil: “Você vai ter que me pegar à força. Eu não quero ficar sentindo culpa depois não. Agora se eu ficar prenha, eu juro, eu me afogo no rio”, diz antes de transarem nas águas do rio.

Maria fará parto de Juma sozinha e abandona criança em canoa (Foto: Reprodução)

Ela não sabe, mas ficará grávida novamente nos próximos capítulos da novela e a filha em questão é Juma, Alanis Guillen. Marruá lembra da sua promessa e fica desesperada quando souber que está grávida.

Na hora do parto ela vai para uma canoa e terá a filha sozinha, e logo em seguida abandonará a filha recém-nascida no barco, indo embora sem a filha em seus braços. Não demora muito para ela se arrepender, olhar para trás e ver que uma sucuri se aproxima de sua filha.

Eu não sei vocês, mas ‘Pantanal’ me deixa eufórica, estou amando essa obra. Globo, sem defeitos.