Em live Boninho brinca que quer Gkay e Jojo Todynho no BBB

O patrão, responsável pelo elenco de um dos realities mais esperados, não descartou a possibilidade da presença das musas

Era para ser só uma live, mas para uma boba fofoqueira basta um mínimo pensamento que a gente já está com o trabalho pronto. Na live de Luciano Huck não foi diferente, Boninho soltou que poderia chamar Gkay e Jojo Todynho do ‘Dança dos Famosos’ direto para o BBB.

Gkay que estava em live disse que da próxima vai aceitar o convite de Boninho para o Big Brother e não para o Dança dos Famosos, reclamando da rotina pesada de ensaios. “Era para eu ter aceitado o convite do Boninho e ter me metido no BBB não era para ter me metido em Dança dos Famosos”, disse.

Boninho brinca que quer Jojo no BBB (Foto: Reprodução)

A influenciadora ainda disse que está disponível se o convite estiver de pé para o ano que vem. “Se me der essa chance de novo, agora eu vou”, contou Gkay.

Boninho ainda completou: “A gente leva você e a Jojo Todynho, ela já sai do Dança dos Famosos”, disse o big boss. Tudo foi dito sem nenhuma seriedade, mas, eu não duvido de que Boninho já esteja pensando em estratégias para o próximo BBB.

Quero deixar bem claro que se tiver Jojo na rodada a casa não ficará parada um minuto, porque a gata entrega tudo que essa edição precisava.