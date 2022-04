Gkay não desiste, em live com Luciano Huck implora por papel em novela

Influenciadora aproveitou a presença de Boninho em live e pediu ponta em novela

Luciano Huck juntou parte do elenco do ‘Dança dos Famosos’ em uma live para baterem um papo e conversarem sobre a rotina de ensaios das estrelas. Gil do Vigor, Ana Furtado, Boninho e Gkay, marcaram presença na live e não faltou puxação de saco e pedidos de trabalho.

A gente percebeu que quando a influenciadora viu que Boninho estava na live com Ana, já estava jogando o maior papo sobre a participação em novelas, já que agora a gata está morando no Rio devido a rotina de ensaios.

Gaky pede por papel em novela (Foto: Reprodução)

“Boninho vai ter que assistir minha entrada no dança porque fiz uma homenagem para ele”, inicia a influenciadora. Ela ainda pede para ficar pelo menos duas semanas, porque estava se entregando muito nos ensaios.

Ana responde que ela ficará três semanas no mínimo e Gil concorda. Bastou isso para ela soltar a pérola que queria: “Dá para pegar ponta em alguma novela, já”, contou.

Essa Gkay é mais que esperta, aproveitou Boninho e já emplacou umas 5 indiretas de trabalho, será que a gata consegue algum papel?