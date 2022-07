Natália Deodato vai estrear como atriz em série produzida pela Globo

A produção será exibida no Canal Brasil, mas ainda não tem data de estreia definida. A previsão, segundo o portal GShow, é que ela vá ao ar em 2023

A ex-BBB Natália Deodato, 23, vai estrear como atriz em uma série de humor produzida pela Globo, intitulada “Aqui ao Lado – Vizinhos”.

A produção será exibida no Canal Brasil, mas ainda não tem data de estreia definida. A previsão, segundo o portal GShow, é que ela vá ao ar em 2023.

As cenas com a modelo já foram gravadas. “Foi a minha primeira aparição em um set dos canais Globo. Fiz uma participação especial, curta, mas que, para mim, foi muito significativa. Fiquei muito feliz, emocionadíssima, foi muito gratificante”, afirmou Natália em entrevista ao portal GShow.

Ainda de acordo com a publicação, a série de humor é baseada em histórias reais e acompanha a vida de personagens que vivem em uma mesma vizinhança. Além de Natália, o elenco é comporsto por nomes como Natália Lage e Otávio Müller.

Natália também contou durante a entrevista que sempre sonhou em ser atriz. “Como mulher preta, quero interpretar não só alguém que viva uma situação dura, mas uma mulher vitoriosa, sabe?” A ex-BBB está fazendo fonoaudióloga para melhorar a dicção, além de aulas de interpretação.

Além de Natália, a outra ex-participante da edição deste ano do BBB Jade Picon também foi contratada pela Globo. A influenciadora de 20 anos será uma protagonistas de “Travessia”, a próxima novela das 21h da emissora.

Jade Picon, que não é atriz nem tem registro profissional da categoria, o DRT, conseguiu uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para atuar na trama de Glória Perez.