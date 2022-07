Juliano Cazarré revela que filha vai passar por nova cirurgia

A menina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e passou por uma cirurgia logo depois do nascimento

Juliano Cazarré, 41, fez uma live no seu perfil do Instagram na noite desta sexta-feira (29) para compartilhar novidades sobre o estado de saúde de filha Maria Guilhermina. A menina nasceu no dia 21 de junho com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e passou por uma cirurgia logo depois do nascimento. O intérprete de Alcides na novela “Pantanal” contou que a menina segue surpreendendo os médicos no processo de recuperação, mas que ela vai precisar passar por um novo procedimento cirúrgico.

“Nossa bebê está bem, está ganhando peso e mamando no peito. Ela está surpreendendo os médicos com a velocidade da recuperação. A questão é delicada e mais para frente ela deve passar pela segunda cirurgia. Esse procedimento é a reparação da válvula do coração dela, que é a válvula defeituosa. Mas está tudo bem, a gente já sabia que seria assim. Rezem por Maria Guilhermina”, pediu Cazarré.

Ele também pediu orações para a sua mulher, Letícia, que acompanha o tratamento de perto, em São Paulo. “Está pior para a Letícia, que está numa cama de hospital. Longe dos filhos pequenos, com saudades deles, que ela nunca tinha ficado tanto tempo longe. Eu estou aqui cuidando da gurizada, dos cachorros, fazendo o que tenho que fazer”, assumiu o ator. Além da caçula, Juliano e Letícia têm outros quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

A válvula citada por Cazarré na live é a tricúspide, que controla o fluxo de sangue entre a aurícula direita e o ventrículo direito no órgão. O ator tem feito transmissões diárias em suas redes, onde costuma rezar com os seguidores.