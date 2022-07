Eliezer cai do pódio e se choca com o preço dos mercados: “Tá osso hein, gente?”

Ator escreveu no Twitter que foi pela primeira vez no mercado depois do reality

Oi? Essa é uma das notícias que eu fico chocada em dar. Eliezer foi ter conhecimento do preço das coisas no mercado só anteontem (28), pasmem. O ex-BBB contou no Twitter que se assustou com o preço das coisas,e eu só tenho uma coisa a dizer: bem- vindo ao Brasil, gato.

“Fui no mercado ontem pela primeira vez depois que saí do BBB, e tô aqui pensando como vou recuperar meu rim que deixei lá. Tá osso hein gente?”, escreveu.

Já era hora da vida real ter espaço na vida do muso, né? Nem só de viagens com Viih se vive. Aloca! Mas a vida do brasileiro é isso aí mesmo.

PS: Quem fazia as compras antes do ex-BBB cair na real?