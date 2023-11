Nadja Pessoa está na roça; Jenny Miranda, Márcia Fu e Shayan disputam prova do fazendeiro

Um dos peões será o sexto eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (2)

Jenny Miranda, Márcia Fu, Nadja Pessoa e Shayan disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o sexto eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (2). Antes disso, três deles (Jenny, Márcia e Shayan) enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (1), e o vencedor escapa da berlinda.

A abertura da roça foi com Sander Mecca, que pegou os seus dois envelopes do Poder da Chama e entregou o de cor laranja para Tonzão Chagas. A seguir, o Fazendeiro Lucas Souza declarou seu voto diretamente para a roça: Jenny Miranda. “Vou seguir meu coração, até fiquei na dúvida entre duas pessoas que tive embate, mas vou ouvir minhas vivências, porque não concordo com atitudes dela”, justificou ele.

Depois, iniciou-se a votação da casa e Nadja Pessoa recebeu o maior número de indicações (8). Tonzão, então, leu seu poder extra e pode pedir para quatro peões mudarem seus votos. Mesmo com a alteração, Nadja seguiu com mais votos e foi levada à berlinda.

A seguir, Sander Mecca leu o seu poder de chama final e ganhou dois direitos: colocar um quarto peão na roça e vetar um dos quatro roceiros da prova do fazendeiro desta quarta. Assim, ele adicionou Márcia Fu para o quarteto visado da semana e vetou Nadja do desafio valendo a liderança.