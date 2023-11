“Eu não sei o que a Virgínia faz com esses 40 milhões de seguidores”, dispara Rainha Matos

A influenciadora soltou o verbo em entrevista para Yarley no seu programa do Youtube ’Café com Leite’.

Yarley conseguiu arrancar o melhor de Rainha Matos e fez ela falar o que a gente queria ouvir. Em entrevista para a influenciadora, a fofoqueiros mais querida do Brasil contou que não gosta de virgínia e que ela não influencia em nada e nem faz o seu público gastar dinheiro com seus produtos. “Não gosto da Virgínia, ela tem 40 milhões de seguidores? Ela não faz nada com aquele público, ela não influencia”, disse. Rainha ainda completa: “Ela não faz o público gastar o dinheiro nos produtos dela. A Virgínia, ela poderia dar uma palavra amiga, fazer alguma coisa, ela teve uma fala absurda na época das eleições”, finalizou.