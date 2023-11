Jovens despencam de roda gigante, em Manaus

As meninas sofreram alguns ferimentos, mas, felizmente, foram socorridas e levadas para um hospital local.

Meus amores, nesta terça -feira (31), um trágico acidente aconteceu na cidade de Rio Preto da EVA, em Manaus (AM), uma adolecente de 13 anos e uma criança de 11 anos despencaram de uma roda gigante, de 3 metros de altura, após a cadeira do brinquedo onde elas estavam de desprender do brinquedo.

O momento, completamente desesperador, foi registrado em vídeos, que estão circulando pela web desde então.

De acordo com o portal Holanda, apesar da criança ter batido a cabeça e a adolescente ter machucado o tórax e o abdômen na queda, ambas as meninas foram socorridas e levadas para um hospital local.