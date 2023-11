Wanessa Camargo abre processo contra Graciele Lacerda, por causa de perfil fake

A filha de Zezé di Camargo se juntou com a esposa de seu irmão para processar a atual esposa do cantor.

Amores, ontem contei para vocês sobre a polêmica da vez que está assombrando a família Camargo, ou melhor dizendo, o perfil fake que a atual esposa do cantor Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, fez para atormentar a vida da ex-esposa do cantor e de seus filhos.

Diante disso, de acordo com o colunista Leo Dias, a filha do cantor, Wanessa Camargo, a sua cunhada, Amabylle, a esposa de Igor Camargo, levaram o caso para a justiça.

Segundo o colunista, a revolta da filha do cantor surgiu após a mesma se deparar com um comentário feito pelo perfil fake da madrasta, onde ela afirmava que a cantora havia traído o seu ex-marido, Marcus Buaiz, com seu atual namorado, Dado Dolabella.