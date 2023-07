Xande de Pilares lança o terceiro bloco do DVD “Esse Menino Sou Eu” com participação especial do sobrinho Mamute e Ryan SP

Produção já está disponível nas plataformas de streaming, via ONErpm

O cantor Xande de Pilares, lança nesta sexta-feira (21) o terceiro e último bloco do seu novo DVD “Esse Menino Sou Eu”. O bloco, intitulado “Minha Família”, estará disponível em todos os aplicativos de música, via ONErpm, além de clipe no YouTube.



O DVD “Esse Menino Sou Eu” marca o segundo trabalho solo de Xande de Pilares e foi gravado no emblemático Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Com um total de 15 faixas, o destaque deste bloco é a música “Minha Paz É Você”, que conta com a participação especial de Mamute, atual vocalista do grupo Revelação e sobrinho do renomado sambista.



Além de “Minha Paz É Você”, o bloco “Minha Família” apresenta outras músicas emocionantes, como “Valores Invertidos”, “Gratidão”, “Tô no Topo” com participação de MC Ryan SP, “Fora De Moda”, “De Cara Pro Gol”, “Batuque Do Morro”, “Fala Baixinho”, “Pai”, “Virou Religião / Poder De Sedução”, “Se Você Me Chamar Eu Vou/ Na Barra Da Saia / Dora”, “Simpático”, “Salgueirense Da Cabeça Aos Pés”, “Samba De Arêrê / A Ópera Dos Maladros (Salgueiro 2016) / Resistência (Salgueiro 2022)” e “Tio Juca (Deixa Serenar) / Vou Festejar”.

Ouça: https://onerpm.link/EsseMeninoSouEu_MinhaFamilia