Gustavo Mioto fala sobre paixão por Ana Castela e como tudo começou

O cantor não poupou detalhes e soltou o verbo sobre o seu romance com a cantora em entrevista ao ‘PodDelas’

Gustavo Mioto não teve papas na língua na hora de falar sobre Ana Castela e o seu relacionamento com a boiadeira. O cantor esteve no ‘PodDelas’ e deu detalhes sobre como conheceu a sertaneja e como os dois começaram a namorar.

“Acho que foi no final do ano que vi que tinha [me apaixonado]”, disse ele.

O cantor ainda relembra que a primeira vez que a viu foi no TVZ, do Multishow. “É diferente quando a gente conhece alguém que você fala, uhm…”, disse o cantor fazendo cara de interessado. “A gente vive em um meio muito sintético, que [as coisas] passam bem rápido. E aí quando chega um ser humano assim na sua frente, de cara você estranha, não é?”, declarou.

“A gente foi fazer um show juntos, aí pedi nesse dia. A galera vai falar que a estávamos juntos antes, mas o pedido foi feito nesse dia mesmo”, revelou.