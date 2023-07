Filipe Ret é processado por fã, que o culpa por lhe causar crise de ansiedade

Além das crises de ansiedade, a mulher afirma que o episódio no show do rapper fez com que ela desenvolvesse insônia e lhe rendeu alguns machucados nas pernas.

OII? É fã ou hater? Dá pra acreditar nisso? Recentemente, de acordo com o jornalista Ancelmo Gois, uma mulher, que se chama Camila Leite, resolveu abrir um processo contra o cantor de rap Filipe Ret, de quem ela se diz muito fã, alegando ter vivenciado uma experiência traumática em um de seus shows. No processo, Camila afirma que durante a apresentação do rapper, ele tentou subir no palco, mas foi empurrada por um dos seguranças que estava no local. Além de ter lhe rendido alguns machucados nas pernas, a mulher garante que o suposto trauma fez com que ela desenvolvesse insônia e crises de ansiedade. Diante disso, a fã pede que Filipe Ret lhe pague uma indenização, no valor de R$52 mil, por danos morais.