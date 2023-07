Cantor pop lança EP inspirado nos ‘anos 2000’

“O ‘retorno triunfal’ dos ‘anos 2000’ só reafirma que as tendências vêm e vão com o passar do tempo

A música faz parte do dia a dia dos brasileiros. Prova disso, a cada segundo, cerca de 100 mil músicas são acessadas no Brasil nas mais diversas plataformas, conforme relatório divulgado pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais), entidade nacional responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos autores e demais titulares.

A cada hora, cerca de 360 milhões de músicas, de diferentes estilos, nacionais e internacionais, são ouvidas no país, somando mais de 8 bilhões em um único dia. Em 2022, a arrecadação total de direitos autorais foi de R$ 1,3 bilhões. No mesmo ano, mais de 316 mil compositores e artistas receberam rendimentos em direitos autorais de execução pública, com o valor total distribuído de R$ 1,2 bilhões.

Nesse cenário, surgem artistas com novas propostas a fim de produzir música para o público com um gosto musical cada dia mais diverso. Exemplo disso, o cantor e compositor Junior Lee, de 22 anos, apresentou uma proposta que resgata a musicalidade dos “anos 2000”, considerada um de suas maiores inspirações, “sem deixar o que há de atual de lado”.

“O ‘retorno triunfal’ dos ‘anos 2000’ só reafirma que as tendências vêm e vão com o passar do tempo. A nostalgia dessa época, e uma batida dançante e envolvente, fazem parte do meu novo EP, ‘ Br Tropicália’”, explica Lee, que iniciou a carreira artística ainda na adolescência, aos 13 anos de idade.

“Em meu trabalho mais recente, quis canções em inglês, algo que faz parte da minha essência. O objetivo foi sair um pouco fora da caixa”, destaca.

A volta dos “anos 2000”

“O padrão da música é muito reciclável. Percebo que a vibe dos ‘anos 2000’ está voltando. Recentemente, a Pabllo Vittar lançou com a Rebecca e a Vivi um clipe com estética toda ‘anos 2000’ e a sonoridade também remetendo àquela época, com uma mistura do funk”, reporta Lee.

O compositor também destaca que a estética de roupas de artistas pop no Brasil está cada vez mais se referenciando àquele período. “A sonoridade das músicas pop vai, cada vez mais, se apegar a esse estilo. Musicalmente falando, os ‘anos 2000’ foram uma época de ouro”, ressalta.

Na visão do artista, o gênero pop precisa se reinventar de tempos em tempos: “Busquei inspiração em Rouge, Kelly Key e Britney Spears, entre outros”, afirma. “Quando finalizei meu EP, fiquei muito feliz porque consegui trazer essa essência para as músicas, composições e sonoridade”, complementa.

Junior Lee assina todas as suas músicas, habilidade que foi incentivada pelo avô, também compositor. O EP inédito “Br Tropicália” já está disponível no Spotify e inclui oito faixas, sendo elas: Lamborghini, Contatin, Parabéns, Tchupa, Diamond$, Acelera, Motel Paradise e Spice Up. Em breve, o cantor pretende lançar duas novas músicas com o ritmo do funk e um álbum deluxe.

