Trapper Neggo Black reflete sobre a luta pelo sonho no single “Tenta Confiar”

Faixa é o primeiro lançamento do artista, que é natural de Guarulhos (SP)

O rapper Neggo Black lança, nesta sexta-feira (19/1), a faixa “Tenta Confiar”. Produzida pelo próprio artista, a música já está disponível para pré-save em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/145146112093

Em “Tenta Confiar”, o trapper versa sobre acreditar nos próprios sonhos, mesmo que as pessoas ao seu redor não tenham a mesma certeza. “É como uma mensagem para quem não acredita. Quero mostrar para os outros que basta confiar, porque sei onde meu corre pode chegar”, ressalta.

Natural de Guarulhos (SP), cidade berço do trap brasileiro, Neggo Black cresceu sob a influência do gênero. “Comecei a escutar ainda bem novo. Tive a referência das minhas irmãs que também cantam e de artistas que sempre ouvi, como o Raffa Moreira e Recayd. Sempre pensei ‘quero ser que nem esses caras a픑, conta.

O single acompanha uma nova fase na vida pessoal do cantor. Aos 18 anos, ele concilia o sonho de viver da música com a realidade de artista independente, na qual ainda precisa realizar outros trabalhos para se manter.

“É difícil encaixar a vida adulta com a arte. Na época da escola, a galera te ajuda. Depois disso, você só vira um CPF e precisa fazer o seu nome”, reflete Black, que se destaca por sua versatilidade e melodias, ao cantar em beats de trap, plug, melody, drill, entre outros.

“Tenta Confiar” vem acompanhada de outro single: “Alto Padrão”. As faixas fazem parte de uma grande meta do artista para 2024: gravar um som com o produtor musical Ecologyk. “É meu sonho! Sou muito fã e me espelho na trajetória dele. No futuro, quero ter um estúdio e uma estrutura legal para gravar, assim como vejo nos vídeos que ele posta”.