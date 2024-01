Bloco Pineapple é atração principal do Quadradim da Folia 2024

Major RD e Poesia Acústica se apresentam na segunda-feira de Carnaval, no Iate Clube

O carnaval do tradicional Iate Clube de Brasília está de volta. O tão aguardado evento receberá a segunda edição do Quadradim da Folia. Serão três dias de festa, com destaque para o Bloco Pineapple na segunda-feira de Carnaval.

Na segunda-feira, dia 12, o Bloco Pineapple traz Major RD e Poesia Acústica. O dia contará ainda com o grupo Benzadeus e o DJ Hugo Drop.

Mas a festa começa dois dias antes, no sábado (10/02), com as bandas Elas Que Toquem, Primeiro Beijo, Samba Urgente, Guga Camafeu, DJ Cotonete e o bloco Galo Cego.

No domingo (11/02), é a vez do bloco Eduardo e Mônica, do grupo 7naRoda e dos artistas Thiago Nascimento, Na Massa, MC Bockaum e DJ Maffra.

Serviço:

Quadradim da Folia 2024

Local: Iate Clube de Brasília

Dias: 10, 11 e 12 de fevereiro

Classificação Indicativa: Menores de 16 anos acompanhado dos pais

Ingressos: www.bilheteriadigital.com