Instituto Francês e Cine Brasília realizam Mostra Pioneiras do Cinema

Clássico “Cléo de 5 à 7” de Agnès Varda é um dos cinco títulos exibidos pela mostra

Ao longo de toda a história do cinema, mulheres desempenham papéis fundamentais como roteiristas, diretoras e produtoras, à frente de produções de distintos gêneros e formatos, desde documentários até filmes de ficção, de curtas a longas-metragens. Elas não apenas introduzem novas formas e narrativas, mas também deixam uma marca permanente com sua legitimidade artística e uma contribuição cinematográfica imensa. Embora fundamentais, as mulheres frequentemente são negligenciadas nos registros históricos da sétima arte.

Buscando evidenciar o trabalho de grandes mulheres por trás das câmeras, o Instituto Francês, em parceria com o Cine Brasília, construiu uma programação com obras de diretoras que desempenharam papel fundamental na construção da linguagem audiovisual nas primeiras décadas do século passado. De 19 a 24 de janeiro, a Mostra Pioneiras do Cinema apresenta gratuitamente cinco filmes, sendo dois médias e três longas-metragens, produzidos entre as décadas de 1920 a 1960.

A seleção inclui Pour Don Carlos (1921), dirigido por Musidora e Jacques Lasseyne, uma adaptação do romance homônimo de Pierre Benoit; A Sorridente Madame Beudet (1923) de Germaine Dulac, amplamente considerado como o primeiro filme verdadeiramente feminista, explorando temas de opressão e anseio por libertação; O Rei dos Elfos (1930) de Marie-Louise Iribe, inspirado no poema “Der Erlkönig” de Johann Wolfgang von Goethe; Paris 1900 (1946) de Nicole Vedrès, uma crônica da vida parisiense entre 1900 e 1914; e Cléo de 5 à 7 (1962), um marco emblemático da Nouvelle Vague, dirigido por Agnès Varda.

Todos os filmes da mostra possuem classificação indicativa livre e serão exibidos em francês com legendas em português (pt-BR).