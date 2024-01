Confira programação dos bloquinhos de Carnaval do DF

Foliões têm 56 opções de blocos para curtir o feriado no próximo mês

No próximo mês, 56 blocos irão conduzir milhares de foliões nas ruas do Distrito Federal durante as festividades do Carnaval em 2024. Confira no quadro ao fim da matéria a programação dos blocos para a festa do Momo deste ano, selecionados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).

Iniciando as comemorações, o primeiro bloco do DF a abrir o Carnaval é o Suvaco da Asa, no Plano Piloto, que desde 2006 faz a alegria dos foliões. O bloquinho tem tradição de começar as festividades na capital e reuniu quase 20 mil pessoas no ano passado, marcando o retorno do Carnaval após dois anos de paralisação em razão da pandemia de covid-19.

Neste ano, de acordo com a organização do bloco, a expectativa é que cerca de 30 mil pessoas passem pelos festejos organizados ao longo do dia, uma vez que segue desde a manhã. Pablo Feitosa, um dos organizadores, destaca que, uma vez superada a pandemia, é esperado que o Carnaval seja maior, com mais foliões em Brasília participando das festividades.

“As pessoas de Brasília têm viajado menos no Carnaval, e ele vem crescendo”, disse. “Como abrimos o Carnaval, pegamos um público muito grande aqui na cidade, e isso para nós é sempre muito prazeroso, então as expectativas são as melhores possíveis”, afirmou.

O público será recebido entre o estacionamento da Funarte e a Torre de TV, na área central de Brasília. De acordo com Pablo, a acessibilidade é um dos focos na montagem das estruturas neste ano, com palco pensado para pessoas com deficiência e baixa mobilidade. Neste ano, foi colocado um palco suspenso no projeto para esse público, em frente ao palco principal – não na lateral ou ao fundo.

“Nosso desejo é que o bloco corresponda àquilo que se propõe: acessível, diverso, inclusivo, que respeita as pessoas, as diferenças. Queremos que as pessoas venham com esse sentido, tragam esse espírito para o bloco. É um bloco em que as crianças brincam, que os mais velhos brincam, que as pessoas da comunidade LGBTQUIA+ e as mulheres são protegidas – nós temos códigos nos bares para utilizar em casos de assédio”, ressaltou.

A atração principal para o Suvaco da Asa neste ano ainda é uma surpresa, segundo Pablo. “Queremos amor e esse espírito brincante mesmo do Carnaval. Queremos trazer o nostálgico e o lúdico, que fazem com que nosso Carnaval seja bom e bonito, como sempre é”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seleção dos blocos

De acordo com a Secec-DF, a seleção foi conduzida em colaboração com a Organização da Sociedade Civil (OSC) aprovada pela pasta, a Associação Amigos do Futuro. Após os critérios estabelecidos, foram escolhidos 56 blocos dentre 157 candidatos que aplicaram para a participação da folia na capital.

Segundo a pasta, a avaliação foi feita com base em critérios que abrangem as essências cultural, carnavalesca e festivas dos blocos. A pontuação avaliou as obrigações em Dia com a SECEC/DF; a acessibilidade na planilha financeira; a veracidade na comprovação de público; o histórico de atuações anteriores; o compromisso com acessibilidade passada e futura; a descrição detalhada do bloco; a localização do evento; e o tempo de existência do bloco.

O chamamento público deste ano disponibilizou um total de R$ 6,3 milhões para a organização e preparação das festividades, que estão sendo geridos pela OSC para atender às necessidades dos blocos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS BLOQUINHOS DE CARNAVAL NO DF:

3 de fevereiro

Suvaco da Asa – Plano Piloto

Trem das Cores – Núcleo Bandeirante

Beco Elétrico – Plano Piloto

Galo Cego – Plano Piloto

4 de fevereiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cafuçú do Cerrado – Plano Piloto

9 de fevereiro

Parece mas não é – Guará

Carnaval Urgente – Plano Piloto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10 de fevereiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bloco Alafaia – Ceilândia

CarnaVitória – Plano Piloto

Araaxxta – Candangolândia

Calango Misturado – Varjão

CarnaFamília – São Sebastião

Mama Tá Difícil – Plano Piloto

Brincantes – Gama

Mvuka – Plano Piloto

Bloco Têtêretê – Plano Piloto

Pais e Filhos – Plano Piloto

Seca Pimenteira – Riacho Fundo

CarnaRock – Ceilândia

Carnaval Urgente – Plano Piloto

Rebu – Plano Piloto

Bloco Baile da Piki – Águas Claras

Na Batida do Morro – Plano Piloto

Mamãe Taguá – Taguatinga

Galinho de Brasília – Plano Piloto

Bloco do Setor Carnavalesco Sul – Plano Piloto

11 de fevereiro

Carretinha + Tropicão – Plano Piloto

Bloco do Fundão – Riacho Fundo

Sem Eira Nem Beira – Planaltina

Harmonia do Sampler – Plano Piloto

DesMaiô – Plano Piloto

Batunkejé – Plano Piloto

Samba da Mulher Bonita – Paranoá

Bloco do Têtêretê – Plano Piloto

Pais e Filhos – Plano Piloto

Saruê Perfumado – Plano Piloto

Seca Pimenteira – Riacho Fundo

CarnaRock – Ceilândia

Ventoinha de Canudo – Plano Piloto

Tesourinha – Plano Piloto

Vamos FullGil – Plano Piloto

Menino de Ceilândia – Ceilândia

Raparigueiros – Plano Piloto

Bloco das Montadas – Plano Piloto

Bloco do Setor Carnavalesco Sul – Plano Piloto

12 de fevereiro

Deficiente é a Mãe – Plano Piloto

CarnaVitrola – Plano Piloto

Vai com as Profanas – Plano Piloto

Bloco Têtêretê – Plano Piloto

Pais e Filhos – Plano Piloto

Bloco Sustentável do Patubatê – Plano Piloto

Carnapati – Plano Piloto

Concentra Mais Não Sai – Plano Piloto

Aparelhinho – Plano Piloto

Afro Àsé Dúdú – Taguatinga

Bloco do Amor – Plano Piloto

Divinas Tetas – Plano Piloto

Baratona – Plano Piloto

Bloco do Setor Carnavalesco Sul – Plano Piloto

13 de fevereiro

Filhos da Ema – Recanto das Emas

Vem Kem Quer – Estrutural

Bloco Têtêretê – Plano Piloto

Groove do Bem – Taguatinga

Ventoinha de Canudo – Plano Piloto

Pega Ninguém – Plano Piloto

Tesourinha – Plano Piloto

Pacotão – Plano Piloto

Portadores da Alegria – Plano Piloto

Bloco do Setor Carnavalesco Sul – Plano Piloto

17 de fevereiro

Gagá…Vião do Cruzeiro – Cruzeiro

Vítor Mendonça Conteúdo