Show do Mayhem, acusado de neonazismo, é cancelado também em Brasília

Autoridades pediram que a apresentação do grupo fosse desmarcada após apologia à diversos tipos de violências e discriminações

São Paulo – SP

A banda Mayhem, que tem sido alvo de protestos que a acusam de ser neonazista, teve sua apresentação em Brasília cancelada pouco antes de subir ao palco, nesta quarta-feira (22). Depois do show de abertura da banda Denied Redemption no Toinha Brasil Show, na capital federal, um responsável pela organização subiu ao palco para avisar que a performance da banda de black metal norueguesa não aconteceria mais.



“Estou dizendo para vocês de coração partido, porque além de fã da banda eu batalhei muito. Esses três dias foram de muita luta, a gente lutou em todas as instâncias federais, no TJTF [Tribunal de Justiça do Distrito Federal], na promotoria, e infelizmente é isso, estou portador de más notícias”, diz, em vídeo que circula pelas redes sociais.



O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pediram, na última sexta-feira, que a apresentação do grupo fosse desmarcada. “Há evidências de que integrantes e ex-integrantes da banda estão envolvidos com apologias neonazistas, suicídio, canibalismo e assassinato, além de diversos tipos de violências e discriminações, incluindo queima de igrejas, referências à extrema violência, incitação à mutilação, declarações racistas e antissemitas”, diz a nota.



O Mayhem nega as acusações e diz que nenhum de seus membros tolera racismo, nazismo, homofobia ou qualquer outro crime de ódio. “Embora algumas declarações contrárias tenham circulado no passado por membros individuais, isso está longe, no passado, e também nunca foi uma forma de postura oficial da banda”, afirmam.



A apresentação do grupo norueguês também já havia sido cancelada em Porto Alegre nesta mesma semana.