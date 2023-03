“Pelas cartas o casal não vai ficar junto”, diz tarólogo sobre Lexa e Guimê

Victor Valentim fez a leitura das cartas diante do casal que enfrentou problemas na relação durante e participação do cantor no BBB

Todos nós sabemos que a vida pessoal de Lexa virou de perna para o ar depois que Guimê foi expulso do BBB 23. Acontece que muitos querem saber como o casal vai ficar e o tarólogo, Victor Valentim não deixou de ler as cartas sobre o casamento dos dois. A notícia pode ser forte para os fãs do casal, mas a leitura indica que o casal não vai durar muito tempo. “Pelas cartas o casal não vai ficar junto. A dor que a Lexa está passando é muito grande. Ela está completamente triste, magoada, decepcionada. Com uma sensação de que tudo aquilo que ela construiu com ele foi por água abaixo. Não existe uma possibilidade dela voltar a acreditar nele depois deste caso, a confiança acabou”, afirma. O tarólogo ainda aponta que o momento vai ser de oportunidade para Guimê. “As cartas mostram que ele sabe do seu erro mas também quer aproveitar a oportunidade dos holofotes para lançar uma música nova provavelmente falando pelo o que passou. Ele está em busca de oportunidades”, disse.