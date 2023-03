BBB: Fred acusa Key, Cristian e Gustavo de racismo: “Vocês cometeram um crime”

Nicácio não deixou de enfrentar os brothers em relação ao episódio de racismo e intolerância religiosa que sofreu dentro da casa quando ainda estava dentro do BBB 23

Vocês pensaram que Fred Nicácio não ia jogar na cara o racismo religioso que sofreu dentro do BBB 23 por parte de Gustavo, Key e Cristian? Pois bem, na ‘Casa de Reencontro’ ele não suportou e chegou a chincha nos brothers dizendo que o jurídico dele ia acioná-los por causa do crime. Tina participou do diálogo e rebateu a opinião controversa de Key.

Fala impactante e necessária de Fred Nicácio sobre o racismo religioso praticado por Key, Gustavo e Cristian. Cristian claramente entendeu. Já as expressões de Key e Gustavo mostram o contrário. #BBB23 pic.twitter.com/4aU2uazesE — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 23, 2023

“Se vocês fossem uma gerência e fossem contratar alguém, e eu e o Gabriel fossem concorrer a uma vaga, eu não seria escolhido, pelo motivo que vocês falaram que têm medo. Isso é racismo estrutural”, disse Fred.

O médico ainda disse que a justiça foi acionada. “O meu jurídico vai acionar vocês. Vocês cometeram um crime e não têm que prestar contas para mim, têm que prestar para a sociedade”, completou ele.