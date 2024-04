Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor após internação

Babi Cruz conversou com a Revista Quem e contou detalhes sobre o quadro de saúde de Arlindo Cruz, que voltou a ser internado com diagnóstico de bradicardia, quando os batimentos cardíacos ficam mais lentos do que o esperado.

“Graças a Deus e aos orixás, só apresenta evolução e melhoras. Dentro da realidade do quadro dele, ele está bem demais. Continuamos na observação, ele está fazendo antibioticoterapia, que é natural que pessoas com doença autoimune como ele façam de vez em quando”, disse ela.

Babi também elogiou a resiliência do marido, acamado desde 2017. “Ele é muito forte e tem uma missão a cumprir, uma purificação espiritual que o ser humano não consegue entender. Quem só pensa na matéria e no que é palpável não entende. Mas para quem acredita em missão…”, afirmou à reportagem.

Na sequência, a esposa de Arlindo reforçou sobre o lançamento do Instituto Arlindo Cruz, nesta sexta-feira, 26. “Uma coisa boa que quero contar é que amanhã vamos fazer o lançamento público do Instituto Arlindo Cruz, no Teatro Rival, aqui no Rio, a partir das 18h, com entrada franca. O intuito é preservar a obra e imortalizar o imortal: a obra, o acervo, o legado dele”.