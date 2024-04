Marcos Santos leva Etnias ao palco do CTJ Hall nesta sexta

Tem “Etnias” no palco do CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson (706/906 sul), nesta sexta-feira (12/4). O show do trompetista Marcos Santos tem entrada gratuita e traz o repertório do seu mais recente álbum autoral. Ela estará acompanhado de Sillas Rodrigues (flauta), Dirceu Decknes (sax tenor), Daniel Rodrigues (trombone), Felipe (piano), Jhoninha Medeiros (baixo acústico) e ⁠André Braz (bateria). O show começa pontualmente às 20 horas e não é preciso retirar os ingressos antecipadamente. Basta comparecer ao CTJ Hall. Também haverá transmissão ao vivo pelo canal da Thomas, no Youtube.

O concerto faz parte do Sextas Musicais. O projeto oferece semanalmente ao público, de forma presencial, shows com o melhor da música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.

O artista

Trompetista Marcos Santos. Crédito: Célio Maciel.

Marcos Santos, trompetista, compositor e arranjador colaborou com artistas e músicos internacionais como João Donato, Branford Marsalis, Pedro Mariano, Bruno e Marrone, dentre outros. Atualmente, ele lidera o quarteto de jazz e apresenta composições autorais e arranjos.

O músico participou de alguns festivais de música, no Brasil e no exterior, incluindo o Matanza Jazz Festival, JTF – Festival Trumpet Jazz e o Festival de Jazz Cerrado, dentre outros. Como educador, Marcos compartilha a paixão e o conhecimento musical ministrando aulas de técnica de trompete, improvisação e prática em grupo. Marcos tem três álbuns lançados: “Nossa Terra”, “Ponto de Partida” e “Arquitetônicos”.

Marcos Santos é brasiliense, graduado em música e em gestão empresarial. A qualidade musical do artista chamou a atenção de uma das mais renomadas empresas de instrumentos de sopro do mundo, a holandesa Adams, da qual passou a ser representante, bem como da brasileira Engelman Mouthpieces.

Etnias, de Marcos Santos

Nesta sexta-feira (12/4), às 20 horas, no CTJ Hall, Casa Thomas Jefferson, na 706/906 sul. Entrada franca. Classificação indicativa livre.