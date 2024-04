Fim de semana com shows e espetáculos teatrais

O fim de semana chegou e a programação cultural de Brasília conta, com apresentações para lá de especiais. Nesta sexta-feira (12), Emicida retorna à capital com a turnê AmarElo – A Gira Final, na Arena BRB Mané Garrincha. Já Maria Gadú se apresenta no Ulysses Centro de Convenções. Além de vários espetáculos. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (12) e domingo (14).

Maria Gadú

Celebrando duas décadas de carreira e em turnê com seu quarto álbum de estúdio, ‘Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor’, a grande artista Maria Gadú se apresenta em Brasília, nesta sexta-feira (12), no Ulysses Centro de Convenções. A cantora promete uma performance repleta de homenagens a grandes nomes da MPB. Ao lado de sua banda, Maria Gadú apresentará releituras de clássicos homenageando artistas como Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo. Sem esquecer de seus grandes sucessos, incluindo canções como “Shimbalaiê”, “Dona Cila” e “Bela Flor”.

Foto: Divulgação

Maria Gadú

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Data: Dia 12 de abril | sexta-feira

Horário: 21h

Ingressos

Emicida

O cantor, compositor, rapper e pensador contemporâneo Emicida chega em Brasília com a turnê AmarElo – A Gira Final, que retorna para sua despedida de seu experimento social.

O trabalho lançado em 2019 (e eternizado em documentário da Netflix) teve suas primeiras interpretações ao vivo no mesmo ano em que chegou ao mundo, porém precisaram ser abreviadas pela pandemia.

Foto: Divulgação

Emicida AmarElo – A Gira Final

Data: Sexta-feira (12)

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 20h30

Local: Arena BRB – Mané Garrincha

Ingressos

Musical “Elas Brilham”

Sucesso em todo o país, o musical “Elas Brilham – Vozes que iluminam e transformam o mundo” traz histórias de vozes femininas que venceram preconceitos e ocuparam um lugar de protagonismo na humanidade. Em Brasília, o espetáculo acontece de sexta-feira (12) a domingo (14), no Centro de Convenções Ulysses, levando o público a uma jornada musical de empoderamento. Os ingressos já estão à venda.

Criado por Frederico Reder e Marcos Nauer; responsáveis pelos sucessos “60! Década de Arromba”, “70? Década do Divino Maravilhoso” e “80 A Década do Vale Tudo”.

Foto: Divulgação

Elas Brilham – Vozes que iluminam e transformam o mundo

Data: 12, 13 e 14 de abril

Horário: Sexta-feira (12) e sábado (13), às 20h. Domingo (14), às 19h30

Local: Centro de Convenções Ulysses – Sala Planalto

Classificação Indicativa: 12 anos

Ingressos

Peça ‘A vida ordinária de Cristina’

No espetáculo ‘A vida ordinária de Cristina’, que chega ao quadradinho neste fim de semana, a atriz Adriana Nunes, conhecida pelo trabalho no grupo ‘Os Melhores do Mundo’, mostra que ainda tem muito para mostrar.

A peça conta a história de Tônia, uma mulher transgênero interpretada por Luísa Rodrigues, que se encontra com a personagem Cristina, vivida por Adriana, nos bastidores de um programa sensacionalista de TV.

Foto: Divulgação

A vida ordinária de Cristina

Datas: 11 e 12 de abril

Horários: 10:30, 15h (para escolas) e 20h (aberto ao público)

Local: Teatro Paulo Autran, SESC Taguatinga. Ingressos

Exposição – Entre Praças

Olha um evento artístico, que é a cara da capital, chegando neste final de semana em duas praças do Distrito Federal: Praça São Sebastião, em Planaltina, e Praça do Cidadão, na Ceilândia.

Aya, João Angelini, Raissa Studart e Gu da Cei vão expor obras que mesclam elementos visuais, animações, montagem, entre outros. Algumas delas são inéditas. Elas traçam uma ligação tênue e potente entre as duas cidades administrativas.

Foto: Divulgação

Entre Praças

Abertura: 12 de abril

Visitação: até 20 de maio

Local: Galeria Risofloras (Praça do Cidadão – Ceilândia)