Musical Elas Brilham em curta temporada em Brasília

Sucesso em todo o país, o musical Elas Brilham – Vozes que iluminam e transformam o mundo traz histórias de vozes femininas que venceram preconceitos e ocuparam um lugar de protagonismo na humanidade. Em Brasília, o espetáculo acontece a partir desta sexta (12) até domingo (14), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, levando o público a uma viagem musical no tempo por meio da música.

Criado por Frederico Reder e Marcos Nauer – responsáveis pelos sucessos “60! Década de Arromba”, “70? Década do Divino Maravilhoso” e “80 A Década do Vale Tudo” –, “Elas Brilham” faz parte do novo gênero teatral criado pela dupla chamado DOC.MUSICAL. Um estilo que mescla linguagens de documentário, teatro e música para contar grandes acontecimentos ao longo da história da humanidade.

Assistido por mais de 100 mil pessoas em 2023, “Elas Brilham” traz sete artistas mulheres que levam o público a uma jornada musical de empoderamento feminino. Do soul de Aretha Franklin ao rock de Rita Lee e Tina Turner; do talento de Elis Regina as composições autorais de Dona Ivone Lara; da voz eterna de Whitney Houston ao pop da Madonna; do feminejo de Marília Mendonça as novas vozes que continuam a iluminar o mundo.

Musical Elas Brilham – Vozes que iluminam e transformam o mundo. Crédito: Doc. Musical/Divulgação

Elas contam a história de grandes mulheres e levam o espectador a diferentes períodos como a era de ouro do rádio brasileiro, passando por gêneros como MPB, samba, jazz, rock e blues, até chegarem aos dias atuais com o pop de Anitta, Iza e Beyoncé. Tudo isso com recortes tecnológicos de recursos audiovisuais de cada uma das épocas. Elas são cantoras, escritoras, cientistas, atrizes, pintoras, professoras, donas de casa. São vozes que brilham, transformam o mundo e estão representadas pela música neste espetáculo.

A turnê 2024 do musical recebe apoio institucional do Grupo Mulheres do Brasil, movimento suprapartidário liderado por Luiza Helena Trajano, que visa promover a participação feminina em espaços de decisão para o desenvolvimento do país. Com mais de 120.000 voluntárias e 154 Núcleos Regionais em 22 países, o Grupo utiliza a arte como ferramenta para propagar o protagonismo feminino, conforme afirmado pela CEO Alexandra Segantin. A parceria com a turnê Elas Brilham celebra mulheres na música, destacando-as como fontes de inspiração e conexão, enquanto busca promover soluções concretas para desafios sociais.

Depois de Brasília, a turnê seguirá para Goiânia (19, 20 e 21 de abril); Campinas (26 de abril a 05 de maio); Santos (17, 18 e 19 de maio); Curitiba (24, 25 e 26 de maio); Porto Alegre (31 de maio a 01 de junho) e Petrópolis (07, 08 e 09 de junho).

Dias 12, 13 e 14 de abril. Sexta-feira (12) e sábado (13), às 20h. Domingo (14), às 19h30. Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC) – Sala Planalto. Classificação Indicativa: 12 anos. Ingressos: de R$ 145 a R$ 350, no Ingresso Digital.