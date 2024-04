Wagner Tiso e Marcio Marlad no Clube do Choro

Agora que o choro virou patrimônio cultural do Brasil, ninguém segura mais o projeto Complexo Cultural do Choro. Sucesso de público e crítica em 2023, ele retoma com novos dias e programação multicultural para toda a família nos dias 12, 13 e 17 de abril. Para a estreia, nesta sexta (12), um supershow com Wagner Tiso e Marcio Malard em um tributo ao mestre Milton Nascimento, nosso eterno Bituca. Além de teatro e oficinas infantis, samba e muito choro, claro.

O sábado (13) começará cedo com ensaio aberto dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro. Na sequência, às 11h, é chegada a hora dos pequenos se divertirem no Piquenique Chorão, com espetáculos, oficinas teatrais e circenses. Sim, o Complexo continua com a atenção voltada para toda a família. Ainda no sábado, a partir das 12h, a Feijoada com Samba segue firme no calendário com seu público fiel, que acompanha com muita alegria e samba no pé a tradicional roda de samba.

Já o Choro Livre Convida ganha as noites das quartas-feiras. E para a primeira de uma séria de apresentações, os talentosos músicos Sergio Morais, Alberto Salgado e Victor Angeleas tocarão na roda mais democrática da cidade, sempre às 19h30, com o Regional mais talentoso da cidade.

Para Henrique Neto, diretor da Escola Brasileira de Choro, o projeto reafirma a importância da cultura e do bom entretenimento na vida das pessoas. “Ele coloca em diálogo as diversas formas de arte, a música, o teatro, a roda de choro, a convivência, além de ser um projeto gratuito e para toda a família”, salienta.

A expectativa para este segundo ano do projeto é a melhor possível. Ele lembra que o Espaço Cultural do Choro oferece um ambiente “super-harmonioso e agradável. Além disso, Complexo é um projeto extremamente democrático e tem o compromisso de abrir espaço aos músicos brasilienses e brasileiros, garantindo acesso ao público de todas as faixas-etárias, numa programação extremamente cuidadosa e bem-feita”, ressalta.

A realização do projeto é do Ministério da Cultura e do Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (ICEM), com patrocínio Master da Shell.

Confira a programação:



Sexta-feira (12/4)

20h30 – Tributo ao Mestre com Wagner Tiso e Marcio Malard. Ingressos: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), no site da Bilheteria Digital.



Sábado (13/4)

10h – Ensaio Aberto Alunos e Professores da Escola Brasileira de Choro. Acesso livre.



11h – Piquenique Chorão (apresentações e/ ou oficinas teatrais e circenses). Acesso livre.



12h – Feijoada com Samba (projeto da casa, com cobrança de couvert artístico);



20h30 – Tributo ao Mestre com Wagner Tiso e Marcio Malard. Ingressos: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira), no site da Bilheteria Digital.



Quarta-feira (17/4)

19h30 – Choro Livre Convida, com Sergio Morais, Alberto Salgado e Victor Angeleas. Acesso livre.



Complexo Cultural do Choro de Brasília

Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental. Informações: (61) 3226-3969.