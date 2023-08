Jão lança o álbum ‘Super’, o quarto da carreira

“Me lambe” é o lead single do projeto

O cantor Jão lançou, nesta segunda-feira (14), o álbum “Super”, o quarto da carreira. O disco resume o atual momento da carreira do artista. O lead single do projeto é “Me Lambe”.

Repetindo a parceria do último álbum, “Super” traz canções compostas por Jão, Pedro Tófani e Zebu. Foi no ‘Toca do Lobo’, estúdio do próprio artista, que eles criaram, produziram e deram voz ao projeto que começou a ganhar vida nos últimos dois anos. Falando de amores, desamores, traição, vingança, interior, cidade grande, sonhos e realizações, Jão produziu músicas o suficiente para dois discos. Após curadoria, o disco chegou ao resultado almejado pelo artista, com 14 faixas.

Com o lançamento do álbum, Jão se apresentará no Palco The One, do The Town, em 10 de setembro. Para o próximo ano, o artista planeja uma turnê em estádios e grandes arenas pelo país. A estreia acontece no dia 20 janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Outras cidades, como Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba, já estão confirmadas. Tal feito é uma parceria com a 30e e trará experiência, cenografia e conteúdo, a partir do ano que vem.