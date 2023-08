Belo comenta fim da dívida com Denílson: “Churrasco por minha conta”

O cantora comemorou o fim da sua dívida com o comentarista esportivo após o assunto rodas na Justiça

A disputa judicial entre Denilson e Belo acabou em bandeira branca, afinal, os dois lados saíram felizes na história da dívida do cantor. O cantor republicou um vídeo onde o ex-jogador aparece dançando no Jogo Aberto, da Band, e celebrou o fim do imbróglio.

“É que nós somos muito fãs um do outro. Prepara o churrasco que é por minha conta. A cantoria vai ser comigo também! Valeu penta, Denilson! Seguimos assim, libertos e felizes”, escreveu ele na legenda da publicação.

Vale ressaltar que a briga dos dois teve início quando Belo decidiu sair do grupo de pagode que os dois faziam parte e seguir carreira solo.