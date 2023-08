Glenda Kozlowski e Zeca Camargo estrelam o ”Melhor da Noite”, da Band

Programa será transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 20h30

Jornalismo, entretenimento e interatividade. Com esses três pilares, a Band estreia ao vivo a partir da próxima segunda-feira (21), às 20h30, o Melhor da Noite sob o comando dos jornalistas Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. O programa, que vai unir informação e diversão em um só lugar, terá ainda no elenco o rapper Thaíde, o jornalista e humorista Magno Navarro, o chef de cozinha Rodrigo Oliveira e Rodrigo Alvarez, colunista internacional na Europa.

A atração será levada ao público de forma leve e trará de realities a gastronomia, passando por games, viagens, ciência, encontros e reencontros. O público vai descobrir o Brasil e os brasileiros que não foram vistos, conhecer relatos inspiradores, lugares pouco visitados, desbravar o planeta animal e aprender receitas sofisticadas gastando pouco. Histórias do campo, de empreendedorismo, musicais com artistas famosos e com quem está começando, assuntos factuais e uma forte participação digital darão o tom do programa. A melhor idade também vai dar match no quadro “Melhor do Amor”.

Glenda está preparada – e ansiosa – para experimentar o desafio de trabalhar com entretenimento depois de 30 anos atuando no esporte. “Eu quero que as pessoas se sintam na sala da casa dos melhores amigos e que seja um encontro diário para conversar, dar risada, mergulhar em uma notícia que chamou mais atenção. Gosto muito dessa ideia de trabalhar com assuntos variados e nunca comandei uma atração com plateia, então vai ser muito gostoso ter esse olho no olho e sentir o calor humano de pertinho”, afirma ela sobre o auditório que comportará 100 pessoas para uma experiência única.

“A expectativa é de fazer um programa diferenciado, podendo criar e nos reinventar diariamente. O ritmo do ao vivo nos dá a oportunidade de ir formatando e experimentando aos poucos. Vamos estrear com tudo o que queremos, mas sempre dando espaço para novidades. Além disso, poderemos contar com a participação do público em casa, através das redes sociais, o que é muito bacana. Estamos aqui para informar e divertir, que é o mais importante”, emenda Zeca.

Os apresentadores terão a ajuda de uma Inteligência Artificial. Uma voz feminina irreverente, afiada e perspicaz vai agregar com informações, comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas de quem estiver assistindo. “Todas as rádios e emissoras de TV do Grupo Bandeirantes espalhadas pelo país terão um papel fundamental. Vamos trabalhar em conjunto para apresentar identidades até então desconhecidas e, com isso, proporcionar uma janela da diversidade, com a mistura de sotaques e expressões culturais de todo o território nacional. No Melhor da Noite, os espectadores vão conseguir desmistificar temas complicados e trazer isso para o cotidiano”, destaca Ignácio Iglesias, diretor da atração.

A estreia acontece junto com outras novidades para o telespectador da Band. “Com a chegada do Melhor da Noite, teremos 14 horas de programação ao vivo todos os dias. Será uma opção para quem procura conteúdo de qualidade e para quem deseja ficar bem-informado em relação aos mais diferentes temas. Estamos sempre em busca de inovações para a nossa grade. Além do novo programa, teremos o Perrengue, humorístico que já tem uma audiência consolidada aos domingos e que agora será apresentado também de segunda a sexta-feira na sequência do Melhor da Noite. E na área de esportes, acabamos de fechar a transmissão do Campeonato Saudita com nomes como Cristiano Ronaldo, Benzema e vários brasileiros”, ressalta Rodolfo Schneider, diretor de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Melhor da Noite irá ao ar de segunda a sexta-feira, depois do Jornal da Band. Logo após a atração, a Band traz o Perrengue do Dia, com Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça. O humorístico também continua sendo exibido aos domingos, às 20h.