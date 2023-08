Eduardo Bolsonaro divulga lançamento de calendário de Bolsonaro sem camisa

O deputado federal do PL contou que o conteúdo faz parte da Bolsonaro Store e está a venda pelo valor de R$69,90

Depois do bafão da inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, parece que a família teve que angariar esforços para outras áreas e outros investimentos, principalmente a loja da família na internet para os fãs do ex-presidente. De acordo com a Folha de São Paulo, Eduardo Bolsonaro já começou a divulgar as fotos do calendário do seu pai sem camisa como principal produto da loja.

A foto principal mostra Bolsonaro sem camisa e é possível vê ainda a cicatriz da facada que ele levou em 2018 antes de ser eleito. A foto é a mesma que foi publicada pelo TSE quando ele se tornou inelegível.

O calendário tem diversas fotos de Bolsonaro desde o começo de sua carreira no exército. O site ainda diz que o layout é diferenciado e o material é de qualidade.